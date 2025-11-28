Доверие населения к литовскому президенту упало до рекордного минимума

Рейтинг одобрения президента Литвы Гитанаса Науседы впервые с 2019 года находится на самом низком уровне.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Опрос Vilmorus показывает, что 45,2% жителей Литвы имеют положительное мнение о Науседе, а 32,3% – отрицательное. В опросе, проведенном в сентябре, 58,3% респондентов имели положительное мнение о политике, а 21,6% – отрицательное.

Хотя Науседа остается на вершине списка самых популярных политиков, доверие к лидеру страны лишь немного выше, чем к лидеру Демократического союза "За Литву" Саулюсу Сквернялису. Его положительно оценивают 44,2% и отрицательно – 30,5% жителей Литвы.

Директор Vilmorus Владас Гайдис назвал эти изменения значительным падением.

"Я всегда смотрел на рейтинги и видел, что 50% – это президентский порог. Политик, который достигает этого порога, может фактически претендовать на президентство, потому что его поддерживает большинство, а если меньше, то что-то не так. И впервые за все свои сроки Науседа упал до 45%", – сказал он.

Премьер-министр страны Инга Ругиниене также впервые оказалась в минусе в рейтингах. Ее положительно оценивают 35,4% (41,5% в сентябре) и отрицательно – 41% (27,8% в сентябре).

О Ремигиюсе Жемайтайтисе, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Ниману", но не занимает никаких государственных должностей, 50,4% жителей Литвы имеют негативное мнение (рост с 47,1%), а 25,3% – положительное (снижение с 31,3%).

Лидер Союза зеленых и крестьян Литвы Аурелиус Верига поднялся на третье место. Количество людей, которые положительно относятся к нему, выросло с 36,6% в сентябре до 39,6% в ноябре, а количество тех, кто относится к нему негативно, также несколько уменьшилось – до 35,2%.

Лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен занимает четвертое место в рейтинге: ее положительно оценивают 37,4% (39,5% в сентябре) и отрицательно – 35,3% (34,5% в сентябре) населения.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис занимает пятое место. Главу литовской дипломатии положительно оценивают 36,4% участников опроса, а отрицательно – 22,3% респондентов.

Обратим внимание: Будрис не исключает возможности участия в президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

Ранее сообщалось, что почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.