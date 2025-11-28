Орбан вылетел в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рано утром 28 ноября вылетел в Москву на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

"План состоит не только в том, чтобы выехать, но и добраться до Москвы, что из-за войны не так просто, как раньше, поэтому нам придется сделать большой объезд. Поэтому мы должны выехать в 04:00 утра, чтобы успеть на встречу, запланированную на сегодня утром. Сегодня мы встретимся с президентом России", – заявил Орбан журналистам в аэропорту Будапешта.

В видео, опубликованном на странице премьер-министра в Facebook рано утром в пятницу, незадолго до 05:30, под названием "В Москву!", он сообщил, что едет в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и следующий год по доступной цене.

Орбан выступил с заявлением для СМИ вместо своего обычного пятничного радиоинтервью, сказав, что это "большая битва" с "большими колебаниями" по всей Европе, но цены постоянно растут, что, по его мнению, создает нагрузку на домохозяйства и экономику во всей Западной Европе.

"Венгрия сейчас имеет самые низкие цены на энергоносители в Европе. Это потому, что мы имеем доступ к дешевой российской нефти и газу, которые являются дешевыми по сравнению с международными ценами", – сказал Орбан.

С Орбаном путешествует также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Хозяин Кремля Владимир Путин в четверг, 27 ноября, сказал, что Россия и Венгрия обсуждают потенциальный визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

В октябре 2023 года Орбан встречался с Путиным в Китае. Тогда Орбан назвал российскую войну против Украины "военной операцией".