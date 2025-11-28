Трамп назвал журналистку "тупой" за вопрос о проверках афганцев во времена Байдена

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами назвал одну из репортеров "тупой" после вопроса о проверках афганцев во времена администрации Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Журналистка спросила, почему Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена, когда некоторые члены его собственной администрации заявляли, что афганцы в США прошли тщательную проверку.

"Вы тупая? Вы тупая женщина? Потому что они их впустили", – сказал Трамп, перебив репортершу.

Он также показал фотографию американского военного самолета, заполненного людьми, которые бежали из Афганистана после восстановления власти талибов.

По словам американского президента, эти афганцы приехали "вместе с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, а ты просто задаешь вопросы, потому что ты тупой человек".

27 ноября стало известно, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения, одна из которых впоследствии скончалась.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где работал вместе с американскими спецназовцами.

После стрельбы Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США на неопределенный срок приостановила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана.

А Трамп заявил, что хочет "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира".