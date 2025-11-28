СМИ: ЕС не договорился с Великобританией о ее участии в оборонном фонде на 150 млрд евро

ЕС не смог достичь соглашения с Великобританией о ее участии в механизме оборонного кредитования SAFE на 150 млрд евро.

Об этом изданию Politico стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Переговоры были очень сложными, поскольку Лондон и Брюссель не могли прийти к соглашению о том, сколько Великобритания должна будет заплатить за участие в совместных закупках, финансируемых SAFE.

Британия предлагала лишь несколько миллионов евро, тогда как ЕС снизил свою первоначальную сумму для Лондона с 4,5–6,5 млрд евро до 2 млрд евро.

Председатель Генерального директората Комиссии по вопросам оборонной промышленности и космоса Тимо Песонен сегодня утром сообщил послам ЕС, что соглашение с Великобританией не заключено, рассказал один из дипломатов.

Еврокомиссия также ведет переговоры о заключении подобного соглашения с Канадой. Песонен заявил, что сегодня во второй половине дня он проинформирует о ходе этих переговоров, но выразил больший оптимизм относительно возможности достижения соглашения с Оттавой.

Еврокомиссия рассчитывала достичь соглашения с Великобританией до пятницы.

По данным СМИ, Германия стремится разблокировать участие Великобритании в SAFE.

