В октябре Германия зафиксировала наибольшее количество дронов над военными базами

Германия зафиксировала наибольшее количество наблюдений дронов над военными базами в октябре.

Об этом в комментарии для Reuters сообщил вице-президент военной разведки Германии BAMAD Торстен Акманн, пишет "Европейская правда".

Ранее дроны часто замечали над базами армии и воздушных сил, включая те, где проходят обучение украинские войска.

Акманн заявил, что в этом году Германия зафиксировала наибольшее количество наблюдений дронов над военными базами в октябре.

"Бундесвер имеет критическую инфраструктуру. Сейчас среди видов вооруженных сил (наблюдение дронов) в основном затрагивает военно-морской флот", – сказал он.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году. В частности, в начале ноября приостановил работу аэропорт города Бремен после появления неизвестного дрона.

В связи с этим земельное правительство Баварии уже одобрило законопроект, наделяющий полицию федеральной земли полномочиями сбивать беспилотники, если это сочтут необходимым.

Правительство Германии также одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.

В Бундестаге говорили, что Германии, вероятно, придется изменять конституцию для эффективного противодействия подозрительным беспилотникам – из-за ограничений, которые сейчас существуют для Бундесвера и связаны с нацистским прошлым страны.