Румунські ЗМІ дізнались кандидатів на заміну міністру оборони, що пішов у відставку через скандал

У партії "Союз порятунку Румунії" USR, якій належить портфель міністра оборони, наразі мають шістьох кандидатів на заміну Йонуцу Муштяну, який пішов у відставку через неправдиві дані про освіту в резюме.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, в USR після відставки Муштяну обговорюють шістьох потенційних кандидатів на наступного міністра оборони.

Серед претендентів згадують заступника голови оборонного комітету у палаті депутатів Богдана Родяну; депутата Александру Дімітріу, якого ще під час розподілу посад коаліцією розглядали як кандидата на цю роль; колишнього міністра оборони Міхню Мотока; колишнього євродепутата Драгоша Тудорахе; Соріна Шипоша – сенатора і члена комітету з контролю за діяльністю спецслужб; сенатора Ніку Фелкоя з оборонного комітету.

За даними ЗМІ, ближчим часом лідер USR Домінік Фріц проведе консультації щодо кандидатур, у тому числі з президентом Нікушором Даном, після чого у партії проведуть голосування.

Як повідомлялось, міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

Обовʼязки міністра оборони Румунії тимчасово доручили міністру економіки Раду Міруці.