Румынские СМИ узнали кандидатов на замену ушедшему в отставку из-за скандала министру обороны

В партии "Союз спасения Румынии" (USR), которой принадлежит портфель министра обороны, пока есть шесть кандидатов на замену Йонуцу Муштяну, который ушел в отставку из-за ложных данных об образовании в резюме.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По информации издания, в USR после отставки Муштяну обсуждают шесть потенциальных кандидатов на следующего министра обороны.

Среди претендентов упоминают заместителя председателя оборонного комитета в палате депутатов Богдана Родяну; депутата Александру Димитриу, которого еще при распределении должностей коалицией рассматривали как кандидата на эту роль; бывшего министра обороны Михню Мотока; бывшего евродепутата Драгоша Тудорахе; Сорина Шипоша – сенатора и члена комитета по контролю за деятельностью спецслужб; сенатора Нику Фелкоя из оборонного комитета.

По данным СМИ, в ближайшее время лидер USR Доминик Фриц проведет консультации по кандидатурам, в том числе с президентом Никушором Даном, после чего в партии проведут голосование.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

Обязанности министра обороны Румынии временно поручили министру экономики Раду Мируце.