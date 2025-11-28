Сійярто: Путін у Москві пообіцяв, що "мирний саміт" буде саме в Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з російським керівництвом у Москві сказав, що Росія розглядає саме Будапешт як місце потенційного "мирного саміту".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час Facebook-трансляції.

За словами Сійярто, під час переговорів у Кремлі премʼєр Угорщини Віктор Орбан "ще раз підтвердив, що Угорщина стоїть на боці миру, що мир є в інтересах Угорщини".

"Угорщина вже заплатила дуже високу ціну за цю війну, до якої ми не маємо ніякого стосунку, тому ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – сказав глава угорського МЗС.

"(Путін. – Ред.) запевнив нас, що якщо буде "мирний саміт", то він безсумнівно відбудеться в Будапешті", – додав він.

Сійярто також сказав, що Угорщині вдалось досягти іншої мети переговорів: Путін "запевнив прем'єр-міністра Віктора Орбана, що Росія виконає свої договірні зобов'язання щодо постачання природного газу та нафти в узгоджених обсягах".

Перед своєю поїздкою до Путіна Орбан повідомляв, що планує забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.

А на зустрічі з господарем Кремля у Москві Орбан вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.