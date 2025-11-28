Сийярто: Путин в Москве пообещал, что "мирный саммит" будет именно в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским руководством в Москве сказал, что Россия рассматривает именно Будапешт как место потенциального "мирного саммита".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время Facebook-трансляции.

По словам Сийярто, во время переговоров в Кремле премьер Венгрии Виктор Орбан "еще раз подтвердил, что Венгрия стоит на стороне мира, что мир в интересах Венгрии".

"Венгрия уже заплатила очень высокую цену за эту войну, к которой мы не имеем никакого отношения, поэтому мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", – сказал глава венгерского МИД.

"(Путин. – Ред.) заверил нас, что если будет "мирный саммит", то он несомненно состоится в Будапеште", – добавил он.

Сьиярто также сказал, что Венгрии удалось достичь другой цели переговоров: Путин "заверил премьер-министра Виктора Орбана, что Россия выполнит свои договорные обязательства по поставкам природного газа и нефти в согласованных объемах".

Перед своей поездкой к Путину Орбан сообщал, что планирует обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене.

А на встрече с хозяином Кремля в Москве Орбан в очередной раз выразил надежду, что Будапешт станет площадкой для мирных переговоров по развязанной РФ войне против Украины.