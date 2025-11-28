До парламенту Чехії передали справу щодо лідера популістської партії, який тепер спікер

До парламенту Чехії передали матеріали справи щодо нещодавно призначеного спікера Палати депутатів, лідера популістської партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамури за дискримінаційні плакати під час виборчої кампанії у 2024 році.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

До Палати депутатів чеського парламенту передали матеріали розслідування щодо Окамури у зв’язку з дискримінаційним плакатом під час минулорічної передвиборчої кампанії, на якому чехів лякали "мігрантами-вбивцями". Окамуру звинувачують підбурюванні до ненависті проти групи людей чи обмеження їхніх прав і свобод. За цими звинуваченнями загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Матеріали справи надійшли до комітету з питань мандатів та імунітету, його члени можуть ознайомитися з документами", – повідомили у канцелярії Палати депутатів.

У зв’язку з парламентськими виборами 2025 року та переобранням Окамура поновив свій депутатський імунітет і Окружному суду району Прага 1 довелось зупинити кримінальне провадження. Перед тим Окамура заявляв, що це розслідування є спробою завадити партії брати участь у парламентських виборах.

За даними Novinky, у прокуратурі не просять про арешт Окамури чи про призупинення діяльності партії, а якийсь альтернативний захід.

Раніше партії нової коаліції, популістська ANO Андрея Бабіша та "Автомобілісти", публічно заявили, що не погодяться на розслідування проти Окамури.

Лідер правої популістської партії SPD Окамура у перший день роботи на посаді спікера нижньої палати парламенту Чехії розпорядився прибрати прапор України з будівлі парламенту та особисто тримав драбину, коли прапор знімали.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України, а невідомі активісти розвісили українські прапори біля його домівки.