В парламент Чехии передали дело в отношении спикера-лидера популистской партии

В парламент Чехии передали материалы дела в отношении недавно назначенного спикера Палаты депутатов, лидера популистской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры за дискриминационные плакаты во время избирательной кампании в 2024 году.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В Палату депутатов чешского парламента передали материалы расследования в отношении Окамуры в связи с дискриминационным плакатом во время прошлогодней предвыборной кампании, на котором чехов пугали "мигрантами-убийцами". Окамуру обвиняют в подстрекательстве к ненависти против группы людей или ограничению их прав и свобод. По этим обвинениям грозит до 3 лет лишения свободы.

"Материалы дела поступили в комитет по вопросам мандатов и иммунитета, его члены могут ознакомиться с документами", – сообщили в канцелярии Палаты депутатов.

В связи с парламентскими выборами 2025 года и переизбранием Окамура возобновил свой депутатский иммунитет, и Окружному суду района Прага 1 пришлось приостановить уголовное производство. Перед этим Окамура называл расследование попыткой помешать партии участвовать в парламентских выборах.

По данным Novinky, в прокуратуре не просят об аресте Окамуры или о приостановлении деятельности партии, а о какой-то альтернативной мере.

Ранее партии новой коалиции, популистская ANO Андрея Бабиша и "Автомобилисты", публично заявили, что не согласятся на расследование против Окамуры.

Лидер правой популистской партии SPD Окамура в первый день работы на посту спикера нижней палаты парламента Чехии распорядился убрать флаг Украины со здания парламента и лично держал лестницу, когда флаг снимали.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины, а неизвестные активисты развесили украинские флаги возле его дома.