NYT: Трамп говорив з венесуельським диктатором Мадуро

Президент США Дональд Трамп минулого тижня розмовляв по телефону з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, якого американська сторона оголосила в розшук.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times із посиланням на кілька джерел.

За словами двох співрозмовників NYT, розмова між Трампом і Мадуро відбулась "наприкінці минулого тижня", в ній також брав участь держсекретар США Марко Рубіо.

Видання пише, що під час розмови сторони обговорювали можливу зустріч двох лідерів у США, але наразі таких планів немає.

Факт телефонної розмови Трампа й Мадуро NYT підтвердили і двоє джерел, наближених до влади Венесуели.

Раніше президент США у принципі допускав переговори з венесуельським диктатором, якого звинувачує в організації наркотрафіку в Карибському морі.

На тлі протистояння з режимом Мадуро Сполучені Штати розгорнули значну військову присутність у Карибському басейні, що викликало спекуляції про можливу військову операцію проти Венесуели.