NYT: Трамп разговаривал с венесуэльским диктатором Мадуро

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе разговаривал по телефону с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, которого американская сторона объявила в розыск.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников.

По словам двух собеседников NYT, разговор между Трампом и Мадуро состоялся "в конце прошлой недели", в нем также участвовал госсекретарь США Марко Рубио.

Издание пишет, что во время разговора стороны обсуждали возможную встречу двух лидеров в США, но пока таких планов нет.

Факт телефонного разговора Трампа и Мадуро NYT подтвердили и два источника, приближенных к власти Венесуэлы.

Ранее президент США в принципе допускал переговоры с венесуэльским диктатором, которого обвиняет в организации наркотрафика в Карибском море.

На фоне противостояния с режимом Мадуро Соединенные Штаты развернули значительное военное присутствие в Карибском бассейне, что вызвало спекуляции о возможной военной операции против Венесуэлы.