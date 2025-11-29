В Турции допустили, что танкеры "теневого флота" РФ могли поразить ракеты или дроны

Два нефтяных танкера, которые могут входить в состав так называемого "теневого флота" РФ и которые накануне загорелись у черноморского побережья Турции, могли быть поражены ракетами или дронами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, которого цитирует AP.

О пожарах на танкерах Kairos и Virat стало известно во второй половине дня пятницы. Сообщается, что члены экипажей обоих судов находятся в безопасности.

По словам турецкого министра, спасательные службы сначала получили сообщение о том, что Kairos мог подорваться на мине, а затем им сообщили о взрыве на Virat.

"Члены нашей команды сообщают, что на другом корабле произошли взрывы, которые также были вызваны внешним вмешательством. Первое, что приходит в голову относительно внешнего вмешательства, – это мина, ракета, морское судно или дрон. У нас нет окончательной информации по этому поводу", – заявил Уралоглу.

Судно Kairos под флагом Гамбии загорелось в Черном море примерно в 28 морских милях (52 километрах) от побережья турецкой провинции Коджаэли, сообщило Генеральное управление морских дел Турции. Оно плыло без груза в российский порт Новороссийск.

Впоследствии стало известно, что второй танкер Virat был "поражен" во время плавания в Черном море примерно в 35 морских милях (64 километрах) от турецкого побережья. Более подробной информации не предоставляли.

По данным портала OpenSanctions, в январе этого года США ввели санкции против судна Virat, а затем к ним присоединились Европейский Союз, Швейцария, Великобритания и Канада. Аналогично, в июле этого года ЕС ввел санкции против судна Kairos, а затем к ним присоединились Великобритания и Швейцария.

В 2023 году сообщалось, что танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии.

В 2022 году в Турции по неизвестной причине произошел взрыв на нефтяном танкере в районе порта Самсун.