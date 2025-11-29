В Грузії повідомляють про затримання опозиційного політика

В Грузії затримали політика з опозиційної партії "Лело" Алеко Елісашвілі.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, зокрема, Sova, пише "Європейська правда.

Опозиційний політик переведений до Дігомського головного управління, повідомляють

Імовірно, політика затримали вранці 29 листопада у Тбілісі.

Адвокат політика Георгій Рехвіашвілі поки не має інформації про причину затримання Алеко Елісашвілі. Також невідомо, за яких обставин він був затриманий.

Найближчим часом адвокат має намір відвідати Елісашвілі.

Напередодні у Тбілісі проходила велика демонстрація, присвячена річниці антизахідного розвороту влади та початку масових протестів.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу. У Тбілісі заявили, що таке рішення стане "стратегічною помилкою".

