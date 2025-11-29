В Грузії повідомляють про затримання опозиційного політика
В Грузії затримали політика з опозиційної партії "Лело" Алеко Елісашвілі.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ, зокрема, Sova, пише "Європейська правда.
Опозиційний політик переведений до Дігомського головного управління, повідомляють
Імовірно, політика затримали вранці 29 листопада у Тбілісі.
Адвокат політика Георгій Рехвіашвілі поки не має інформації про причину затримання Алеко Елісашвілі. Також невідомо, за яких обставин він був затриманий.
Найближчим часом адвокат має намір відвідати Елісашвілі.
Напередодні у Тбілісі проходила велика демонстрація, присвячена річниці антизахідного розвороту влади та початку масових протестів.
Нагадаємо, Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу. У Тбілісі заявили, що таке рішення стане "стратегічною помилкою".
