В Грузии сообщают о задержании оппозиционного политика

В Грузии задержали политика из оппозиционной партии "Лело" Алеко Элисашвили.

Об этом сообщают грузинские СМИ, в частности, Sova, пишет "Европейская правда".

Оппозиционный политик переведен в Дигомское главное управление, сообщают

Предположительно, политика задержали утром 29 ноября в Тбилиси.

Адвокат политика Георгий Рехвиашвили пока не имеет информации о причине задержания Алеко Элисашвили. Также неизвестно, при каких обстоятельствах он был задержан.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Элисашвили.

Накануне в Тбилиси прошла крупная демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановки безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".

Читайте также Тбилиси в воронке репрессий: как власти Грузии готовятся к отмене безвиза с ЕС