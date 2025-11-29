Укр Рус Eng

В Грузии сообщают о задержании оппозиционного политика

Новости — Суббота, 29 ноября 2025, 10:22 — Ирина Кутелева

В Грузии задержали политика из оппозиционной партии "Лело" Алеко Элисашвили.

Об этом сообщают грузинские СМИ, в частности, Sova, пишет "Европейская правда".

Оппозиционный политик переведен в Дигомское главное управление, сообщают

Предположительно, политика задержали утром 29 ноября в Тбилиси.

Адвокат политика Георгий Рехвиашвили пока не имеет информации о причине задержания Алеко Элисашвили. Также неизвестно, при каких обстоятельствах он был задержан.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Элисашвили.

Накануне в Тбилиси прошла крупная демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.

Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановки безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".

Читайте также Тбилиси в воронке репрессий: как власти Грузии готовятся к отмене безвиза с ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
Реклама: