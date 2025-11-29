В Грузии сообщают о задержании оппозиционного политика
В Грузии задержали политика из оппозиционной партии "Лело" Алеко Элисашвили.
Об этом сообщают грузинские СМИ, в частности, Sova, пишет "Европейская правда".
Оппозиционный политик переведен в Дигомское главное управление, сообщают
Предположительно, политика задержали утром 29 ноября в Тбилиси.
Адвокат политика Георгий Рехвиашвили пока не имеет информации о причине задержания Алеко Элисашвили. Также неизвестно, при каких обстоятельствах он был задержан.
В ближайшее время адвокат намерен посетить Элисашвили.
Накануне в Тбилиси прошла крупная демонстрация, посвященная годовщине антизападного разворота власти и начала массовых протестов.
Напомним, Евросоюз рассматривает вариант приостановки безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти. В Тбилиси заявили, что такое решение станет "стратегической ошибкой".
