Рубіо: США призупинили видачу віз громадянам Афганістану

Влада США вирішила призупинити видачу віз усім громадянам, які подорожують з паспортами Афганістану.

Про це у своєму Х написав держсекретар Марко Рубіо, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар не вказав, скільки триватиме призупинення на видачу віз афганським громадянам, та за яких умов її можуть відновити.

"Державний департамент президента Трампа призупинив видачу віз всім особам, які подорожують за афганськими паспортами. Для Сполучених Штатів немає важливішого завдання, ніж захист нашої країни і нашого народу", – написав Рубіо.

Ця заява держсекретаря з’явилась після стрілянини біля Білого дому, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення, одна з яких згодом померла.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де працював разом з американськими спецпризначенцями.

Після стрілянини Служба громадянства й імміграції (USCIS) США на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану.

А Трамп заявив, що хоче "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу".