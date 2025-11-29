Рубио: США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана

Власти США решили приостановить выдачу виз всем гражданам, путешествующим с паспортами Афганистана.

Об этом в своем Х написал госсекретарь Марко Рубио, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь не указал, сколько продлится приостановка выдачи виз афганским гражданам и при каких условиях она может быть возобновлена.

"Государственный департамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. Для Соединенных Штатов нет более важной задачи, чем защита нашей страны и нашего народа", – написал Рубио.

Это заявление госсекретаря появилось после стрельбы возле Белого дома, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения, одна из которых впоследствии скончалась.

Подозреваемым в стрельбе американские правоохранители называют 29-летнего уроженца Афганистана Рахмануллу Лаканвала.

Родственник подозреваемого рассказал, что тот прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии, где работал вместе с американскими спецназовцами.

После стрельбы Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США на неопределенный срок приостановила обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана.

А Трамп заявил, что хочет "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира".