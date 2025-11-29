Російські дрони у небі Молдови вплинули на кілька рейсів в аеропорту Кишинева

Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови та пов’язане з цим закриття повітряного простору вплинуло на три рейси з Кишинева.

Про повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Через паузу у роботі аеропорту протягом 1 години 10 хвилин минулої ночі порушились плани щодо трьох рейсів, які прямували до чи вирушали з Кишинева.

В Органі цивільної авіації повідомили, що одному рейсу, з Барселони до Кишинева, довелось сідати у Бакеу в Румунії.

Приземлення рейсу з Парижа до Кишинева затримали до зняття обмежень. Також у зв’язку з подіями затримали виліт рейсу з Кишинева до Шарм-ель-Шейха.

"Посадки й вильоти поступово відновилися після 23:32, але півніічна частина повітряного простору залишалась частково закритою, доки не було підтверджено, що дрони остаточно залишили територію Молдови", – деталізували в Міністерстві внутрішніх справ.

Там додали, що 29 листопада аеропорт працює у звичайному режимі.

"Влада продовжить стежити за ситуацією, служби у максимальній готовності для забезпечення безпеки громадян. Молдова рішуче засуджує ці незаконні й небезпечні дії, що поставили під загрозу безпеку цивільних авіарейсів та життя людей. Подібні порушення – це ворожі дії, спрямовані на залякування та дестабілізацію ситуації, що характерно для воєнної агресії РФ", – прокоментували в МВС Молдови.

Раніше підтвердили, що через повітряний простірі Молдови пролетіли два російських безпілотники з тих, якими атакували Україну в ніч проти 29 листопада.

Попередній такий випадок стався 25 листопада – тоді у Молдові зафіксували проліт шести БпЛА, один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості. Безпілотник залетів також далеко вглиб території Румунії, на понад 100 км від кордонів з Україною.