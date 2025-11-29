Российские дроны в небе Молдовы повлияли на несколько рейсов в аэропорту Кишинева

Нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Молдовы и связанное с этим закрытие воздушного пространства повлияло на три рейса из Кишинева.

Из-за паузы в работе аэропорта в течение 1 часа 10 минут прошлой ночью были нарушены планы по трем рейсам, которые направлялись в или отправлялись из Кишинева.

В Органе гражданской авиации сообщили, что одному рейсу, из Барселоны в Кишинев, пришлось садиться в Бакеу в Румынии.

Приземление рейса из Парижа в Кишинев задержали до снятия ограничений. Также в связи с событиями задержали вылет рейса из Кишинева в Шарм-эль-Шейх.

"Посадки и вылеты постепенно возобновились после 23:32, но северная часть воздушного пространства оставалась частично закрытой, пока не было подтверждено, что дроны окончательно покинули территорию Молдовы", – уточнили в Министерстве внутренних дел.

Там добавили, что 29 ноября аэропорт работает в обычном режиме.

"Власти продолжат следить за ситуацией, службы находятся в максимальной готовности для обеспечения безопасности граждан. Молдова решительно осуждает эти незаконные и опасные действия, которые поставили под угрозу безопасность гражданских авиарейсов и жизнь людей. Подобные нарушения – это враждебные действия, направленные на запугивание и дестабилизацию обстановки, характерные для военной агрессии РФ", – прокомментировали в МВД Молдовы.

Ранее подтвердили, что через воздушное пространство Молдовы пролетели два российских беспилотника из тех, которыми атаковали Украину в ночь на 29 ноября.

Предыдущий такой случай произошел 25 ноября – тогда в Молдове зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. Беспилотник залетел также далеко вглубь территории Румынии, более чем на 100 км от границ с Украиной.