В Румынии десятки тысяч людей остались без воды из-за проблем на дамбе

Десятки тысяч людей из двух районов на юге Румынии остались без водоснабжения из-за технических проблем на дамбе.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Жители около десятка населенных пунктов из жудцев Прахова и Димбовица на юге Румынии внезапно остались без водоснабжения. Местные власти заявили, что проблема возникла не со стороны поставляющей компании Hidro, а с дамбой в Палтину.

Согласно официальным объяснениям, из-за интенсивных осадков в последние дни в водоем поступает слишком замуленная вода, что привело к проблемам с оборудованием.

Министр окружающей среды Диана Бузояну сказала, что имеет прямую информацию от местных властей о сложившейся ситуации.

"То, что десятки тысяч людей остались без воды – это свидетельство не только технической проблемы, но и серьезного недостатка профессионализма, и это неприемлемо", – заявила чиновница.

Бузояну пообещала создать комиссию для проверки, как решается ситуация и кто является ключевым ответственным за проблему, а также поручила созвать срочное совещание по вопросу, как предотвратить подобное в будущем.

"Людям в Праховой и Дымбовице нужна вода, и наш приоритет – восстановить поставки как можно быстрее. Работа должна выполняться, но профессионально, а не так, чтобы десятки тысяч людей на несколько дней оставались без питьевой воды", – добавила министр.

