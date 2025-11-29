Зеленський розповів про очікування від переговорів української делегації у США

Президент України Володимир Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану", які невдовзі розпочне у Вашингтоні українська делегація.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні 29 листопада.

Зеленський повідомив, що делегація України на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прибуде до Вашингтона увечері за американським часом.

"Буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну", – сказав Володимир Зеленський.

"Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", – додав президент.

Як відомо, минулими вихідними делегації США та України провели перемовини у Женеві стосовно початкового проєкту "мирного плану" та почали вносити у нього корективи.

У суботу українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим вирушила на нові переговори до США.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що українська делегація перебуватиме у Флориді, де проведе зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Наступного тижня Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви. За даними ЗМІ, ймовірний сценарій – що вони повідомлять Росії про готовність США визнати фактичний контроль РФ над загарбаними територіями України у межах потенційної мирної угоди.

