Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров украинской делегации в США

Президент Украины Владимир Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану", которые вскоре начнет в Вашингтоне украинская делегация.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении 29 ноября.

Зеленский сообщил, что делегация Украины во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибудет в Вашингтон вечером по американскому времени.

"Будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну", – сказал Владимир Зеленский.

"Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу в соответствии с четкими украинскими приоритетами", – добавил президент.

Как известно, в минувшие выходные делегации США и Украины провели переговоры в Женеве по первоначальному проекту "мирного плана" и начали вносить в него коррективы.

В субботу украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым отправилась на новые переговоры в США.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что украинская делегация будет находиться во Флориде, где проведет встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

На следующей неделе Виткофф и Кушнер поедут в Москву. По данным СМИ, вероятный сценарий – что они сообщат России о готовности США признать фактический контроль РФ над захваченными территориями Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

Подробнее об этом в статье: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой