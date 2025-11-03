Трамп говорит, что пока не рассматривает передачу Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, передает "Европейская правда".
Трамп отвечал на вопрос, планирует ли он предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk.
Американский президент ответил коротко: "Нет, не планирую".
"В конце концов, я могу передумать, но на данный момент я этого не планирую", – добавил Трамп.
Ранее Пентагон дал "зеленый свет" на поставку Украине ракет Tomahawk, заявив Белому дому, что это не окажет негативного влияния на запасы США – впрочем, политическое решение о поставках остается в руках Дональда Трампа.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что предоставление Украине ракет Tomahawk остается "на рассмотрении" у Трампа.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Трамп не сказал "нет" о возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk, но не сказал и "да".