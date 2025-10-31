CNN: Пентагон підтримав надання Україні ракет "Томагавк", та рішення за Трампом

Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет "Томагавк", заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на трьох американських і європейських посадовців, пише "Європейська правда".

Об'єднаний штаб повідомив Білому дому про свою оцінку на початку жовтня, безпосередньо перед зустріччю у Вашингтоні Дональда Трампа із Володимиром Зеленським, який наполягав на наданні ракет.

Натомість Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що він би не хотів надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни".

Оцінка Пентагону підбадьорила європейських союзників США, які вважають, що тепер у США є менше приводів не надавати ракети, заявили два європейські посадовці. Трамп також заявив за кілька днів до зустрічі із Зеленським, що США мають "багато "Томагавків", які потенційно можуть надати Україні.

Тому американські та європейські посадовці були здивовані, коли через кілька днів Трамп різко змінив свою позицію, заявивши під час вступного слова на робочому обіді з Зеленським, що США потрібні "Томагавки". Потім він сказав Зеленському за зачиненими дверима, що США не надаватимуть ракети принаймні поки що.

Рішення Трампа було ухвалене на наступний день після його телефонної розмови з лідером Росії Владіміром Путіним, який сказав президенту США, що "Томагавки" можуть вразити великі російські міста, такі як Москва і Санкт-Петербург, і що це не матиме значного впливу на хід бойових дій, але зашкодить відносинам між США і Росією.

Разом з тим, раніше джерела CNN повідомили, що Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет, і адміністрація підготувала плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо Трамп дасть відповідний наказ.

Хоча Пентагон не має занепокоєнь щодо запасів, американські військові все ще вирішують, як Україна буде навчатись користуватися ракетами та розгортати їх, повідомили співрозмовники телеканалу.

Джерела додали, що для ефективного використання ракет Україною ще потрібно вирішити кілька оперативних питань.

Одне з невирішених питань полягає в тому, як Україна буде запускати ракети, якщо США їх нададуть. Ракети "Томагавк" зазвичай запускаються з кораблів або підводних човнів, але ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Корпус морської піхоти та армія США розробили наземні пускові установки, які можуть бути надані Україні.

Але навіть якщо США не захочуть надати пускові установки, європейські посадовці вважають, що Україна зможе знайти спосіб.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".