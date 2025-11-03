Трамп считает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп утверждает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, возможно ли завершить войну "за пару месяцев", Трамп выразил убеждение, что это может произойти. "Я думаю, что мы добьемся этого, да", – сказал Трамп.

Президент США считает, что стремление России к экономическим отношениям с Соединенными Штатами может побудить РФ к миру.

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) очень хочет вести бизнес с США, но это сработало с Индией, и это сработало с Пакистаном, и это сработало с 60% этих стран", – сказал он.

Трамп также отметил, что тарифные угрозы до сих пор помогали ему урегулировать войны, на что получил замечание журналистки, что это не сработало с Путиным.

"С ним я вел себя по-другому, потому что, с одной стороны, у нас не так много бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто покупает у нас много, по глупости. А я думаю, что он хотел бы быть таким. Я думаю, что он хочет прийти и хочет торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это замечательно. Это то, что мне нравится", – заявил американский президент.

Дональд Трамп также заявил, что для него не существует "последней капли", которая бы доказала ему, что российский правитель Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.

Кроме того, Трамп заявил, что на данный момент не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.