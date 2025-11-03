Вучич не проти, щоб Європа купувала у Сербії боєприпаси для України

Президент Сербії Александар Вучич запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості, при цьому він не заперечує, щоб потім їх передали Україні.

Про це сербський президент заявив в інтерв’ю німецькому виданню Cicero, повідомляє "Європейська правда".

Вучич розповів, що сербські склади "повні боєприпасів", особливо багато країна має мінометних снарядів.

"І хоча я не хочу здаватися тим, хто постачає боєприпаси стороні, що воює, Європі потрібні боєприпаси. Я запропонував нашим друзям у Європі укласти угоду і закупити у нас все, що у нас є. Це було б феноменальним внеском у європейську безпеку", – сказав він.

Коли його спитали про можливість того, що потім ці снаряди можуть опинитись в Україні, Вучич відповів: "Покупці зможуть робити з ними все, що захочуть".

"Нам просто потрібні довгострокові контракти, щоб планувати. Я завжди говорив, що Сербія – нейтральна країна. Але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями", – зазначив сербський президент.

Він також додав, що наразі чекає відповіді від європейських країн щодо своєї пропозиції.

Нагадаємо, у травні у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Влітку Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.

Після цього Вучич заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів.

Зазначимо, Вучич раніше також казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.