Вучич не против, чтобы Европа покупала в Сербии боеприпасы для Украины

Президент Сербии Александар Вучич предложил Европе закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности, при этом он не возражает, чтобы затем их передали Украине.

Об этом сербский президент заявил в интервью немецкому изданию Cicero, сообщает "Европейская правда".

Вучич рассказал, что сербские склады "полны боеприпасов", особенно много у страны минометных снарядов.

"И хотя я не хочу казаться тем, кто поставляет боеприпасы воюющей стороне, Европе нужны боеприпасы. Я предложил нашим друзьям в Европе заключить соглашение и закупить у нас все, что у нас есть. Это было бы феноменальным вкладом в европейскую безопасность", – сказал он.

Когда его спросили о возможности того, что потом эти снаряды могут оказаться в Украине, Вучич ответил: "Покупатели смогут делать с ними все, что захотят".

"Нам просто нужны долгосрочные контракты, чтобы планировать. Я всегда говорил, что Сербия – нейтральная страна. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", – отметил сербский президент.

Он также добавил, что сейчас ждет ответа от европейских стран по своему предложению.

Напомним, в мае в Службе внешней разведки России жаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Летом Москва повторила обвинения, заявив о "болезненности этой темы" для России и Сербии.

После этого Вучич заявил о приостановке экспорта всех боеприпасов.

Отметим, Вучич ранее также говорил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину.