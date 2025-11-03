У президента Латвії скликали зустріч щодо виходу зі Стамбульської конвенції

Канцелярія президента Латвії у понеділок, 3 листопада, організувала зустріч з представниками Сейму, уряду та неурядових організацій у зв'язку з ухваленим парламентом законом про вихід з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Про це повідомив радник латвійського президента Мартіньш Дрегеріс, якого цитує Delfi, пише "Європейська правда".

Зустріч проведуть керівниця канцелярії Гунда Рейре та радниця президента з законодавчих і міжнародних правових питань Крістіне Ліце.

Запрошення на зустріч надіслані депутатці Сейму Лінде Лієпіне ("Латвія на першому місці") як представниці авторів законопроєкту, членам комісії Сейму з питань закордонних справ, представникам юридичного бюро Сейму, бюро прем'єр-міністра, Міністерству добробуту, фракціям "Нової Єдності" і "Прогресивних", центру Marta і Латвійському об'єднанню студентів.

Як відомо, минулого тижня Сейм Латвії прийняв законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Тепер президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопроєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.

Тим часом низка неурядових організацій звернулась до президента із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон про вихід зі Стамбульської конвенції.

Крім того, 6 листопада, на Домській площі у Ризі відбудеться протест проти ухваленого Сеймом закону.