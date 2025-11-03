У президента Латвии созвали встречу по поводу выхода из Стамбульской конвенции

Канцелярия президента Латвии в понедельник, 3 ноября, организовала встречу с представителями Сейма, правительства и неправительственных организаций в связи с принятым парламентом законом о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом сообщил советник латвийского президента Мартиньш Дрегерис, которого цитирует Delfi, пишет "Европейская правда".

Встречу проведут руководитель канцелярии Гунда Рейре и советник президента по законодательным и международным правовым вопросам Кристине Лице.

Приглашения на встречу отправлены депутату Сейма Линде Лиепине ("Латвия на первом месте") как представителю авторов законопроекта, членам комиссии Сейма по вопросам иностранных дел, представителям юридического бюро Сейма, бюро премьер-министра, Министерству благосостояния, фракциям "Новой Единства" и "Прогрессивных", центру Marta и Латвийскому объединению студентов.

Как известно, на прошлой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.

Между тем ряд неправительственных организаций обратился к президенту с призывом не утверждать принятый Сеймом закон о выходе из Стамбульской конвенции.

Кроме того, 6 ноября на Домской площади в Риге состоится протест против принятого Сеймом закона.