Укр Рус Eng

Зеленський підписав євроінтеграційний закон для контролю в аграрному секторі

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 10:57 — Іванна Костіна

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення виплатної агенції, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради у соцмережах, пише "Європейська правда".

Виплатна агенція, як зазначають у Верховній Раді, сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі. 

Крім того, законом передбачено прозорий та ефективний механізм надання державної підтримки.

"Запровадження такої інституції відповідає європейським стандартам і є ключовим елементом гармонізації законодавства України з правом ЄС", – йдеться у повідомленні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення виплатної агенції в аграрному секторі 8 жовтня.

"Виплатна агенція – основна інституція в реалізації Спільної аграрної політики ЄС. Саме через неї отримуватимуться субсидії. Її створенню приділялася особлива увага під час скринінгу за розділом 11", – пояснював віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня вчергове закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС Реформи
Реклама: