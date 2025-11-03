Зеленський підписав євроінтеграційний закон для контролю в аграрному секторі

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який передбачає створення виплатної агенції, що адмініструватиме, контролюватиме та моніторитиме всі програми підтримки в аграрному секторі.

Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради у соцмережах, пише "Європейська правда".

Виплатна агенція, як зазначають у Верховній Раді, сприятиме справедливому розподілу допомоги між усіма категоріями сільгоспвиробників, підвищить довіру до системи державної підтримки, а також дозволить ефективно використовувати як бюджетні ресурси, так і міжнародну допомогу, що надходить для відновлення та розвитку аграрної галузі.

Крім того, законом передбачено прозорий та ефективний механізм надання державної підтримки.

"Запровадження такої інституції відповідає європейським стандартам і є ключовим елементом гармонізації законодавства України з правом ЄС", – йдеться у повідомленні.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення виплатної агенції в аграрному секторі 8 жовтня.

"Виплатна агенція – основна інституція в реалізації Спільної аграрної політики ЄС. Саме через неї отримуватимуться субсидії. Її створенню приділялася особлива увага під час скринінгу за розділом 11", – пояснював віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня вчергове закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України.