Зеленский подписал евроинтеграционный закон для контроля в аграрном секторе

Президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон, предусматривающий создание выплатного агентства, которое будет администрировать, контролировать и мониторить все программы поддержки в аграрном секторе.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Выплатное агентство, как отмечают в Верховной Раде, будет способствовать справедливому распределению помощи между всеми категориями сельхозпроизводителей, повысит доверие к системе государственной поддержки, а также позволит эффективно использовать как бюджетные ресурсы, так и международную помощь, поступающую для восстановления и развития аграрной отрасли.

Кроме того, законом предусмотрен прозрачный и эффективный механизм предоставления государственной поддержки.

"Введение такого института соответствует европейским стандартам и является ключевым элементом гармонизации законодательства Украины с правом ЕС", – говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла законопроект о создании выплатного агентства в аграрном секторе 8 октября.

"Выплатное агентство – основная институция в реализации Общей аграрной политики ЕС. Именно через него будут получать субсидии. Его созданию уделялось особое внимание во время скрининга по разделу 11", – объяснял вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября в очередной раз призвал страны ЕС найти путь, чтобы открыть переговорные кластеры о вступлении Украины.