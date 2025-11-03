В Англии сошел с рельсов пассажирский поезд, перебои в движении ожидают на несколько дней

В английском графстве Камбрия сообщили о серьезном транспортном инциденте после того, как сошел с рельсов поезд, следовавший из Глазго в Лондон.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Хайди Александер заявила, что после схода поезда с рельсов вблизи Шапа в Камбрии было объявлено о серьезном инциденте, но "сообщений о пострадавших нет".

"Мы будем работать быстро, чтобы убедиться, что люди могут безопасно выйти из поезда. Я буду оставаться на постоянной связи с компанией-оператором поезда и отделом расследования железнодорожных аварий", – сказала она.

Транспортная компания Avanti West Coast сообщила, что поезд сошел с рельсов после 6 утра 3 ноября.

"Как следствие, все линии к северу от Престона заблокированы. Пожалуйста, не пытайтесь путешествовать к северу от Престона сегодня. Мы предоставим дополнительную информацию в надлежащее время, но вполне вероятно, что наша сеть будет работать со значительными перебоями в течение нескольких дней", – сообщили в компании.

Северо-Западная служба скорой помощи объявила, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

"К счастью, мы считаем, что никто не получил серьезных травм. В поезде находится примерно 85 пассажиров, а также работники, которых сейчас эвакуируют из поезда", – говорится в ее сообщении.

Британская транспортная полиция позже также сообщила, что "пассажиры были безопасно выведены из поезда".

О причинах аварии пока не сообщается, однако BBC приводит версию транспортного журналиста, что сход с рельсов мог быть вызван оползнем.

13 октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.

27 октября в Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.