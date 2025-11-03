Суд в Грузии освободил британскую тинейджерку, за что ее родные заплатили $187 тысяч

Белла Калли, беременная британская девушка, арестованная ранее в этом году по обвинению в контрабанде наркотиков в Грузии, была освобождена из-под стражи тбилисским судом в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

19-летняя Калли из Биллингема на северо-востоке Англии признала свою вину и была приговорена к пяти месяцам и 24 дням заключения. Она была освобождена на основании времени, которое она уже отбыла.

Она также заплатила штраф в размере 500 000 лари ($187 000).

Девушка исчезла в Таиланде, а затем в мае вылетела в Тбилиси, где ее арестовали в аэропорту по прибытии.

Грузинские прокуроры утверждают, что в ее багаже было 12 кг марихуаны и 2 кг гашиша.

Калли, которая находится на 35-й неделе беременности, первоначально не признала себя виновной на слушании в июле, но на прошлой неделе ее семья заплатила 500 000 лари в качестве компенсации, чтобы добиться более мягкого приговора.

Приговор, вынесенный в понедельник, завершил громкий судебный процесс, который привлек внимание общественности к Калли и ее семье в то время, когда Тбилиси ужесточает наказание за преступления, связанные с наркотиками.

За контрабанду наркотиков в Грузии предусмотрено тюремное заключение сроком до 20 лет. В начале этого года правительство приняло поправки, которые ужесточают наказание за потребление и хранение небольшого количества некоторых наркотиков с 15 дней ареста и штрафа в размере 500 лари до 60 дней ареста и штрафа до 2 000 лари.

Напомним, в сентябре в Грузии сообщили о задержании двух граждан Украины за ввоз в страну 2,4 кг сильного взрывчатого вещества гексогена.

В мае сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.