Прем'єрка Латвії закликала президента повернути Сейму закон про вихід зі Стамбульської конвенції

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня закликала президента Едгарса Рінкевичса не затверджувати закон про вихід зі Стамбульської конвенції і повернути його на повторний розгляд в Сейм.

Про це Сіліня написала на платформі Bluesky, повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі прем’єрка також поділилася посиланням на ініціативу на порталі manabalss.lv, де збираються підписи із закликом до президента не підписувати закон про вихід зі Стамбульської конвенції.

"Я закликала президента вимагати повторного розгляду в парламенті закону про вихід Латвії зі Стамбульської конвенції", – підкреслила вона.

Минулого тижня Сейм Латвії прийняв законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Тепер президент Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопроєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.

Тим часом низка неурядових організацій звернулась до президента із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон про вихід зі Стамбульської конвенції.

Крім того, 6 листопада, на Домській площі у Ризі відбудеться протест проти ухваленого Сеймом закону.