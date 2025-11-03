Премьер Латвии призвала президента вернуть Сейму закон о выходе из Стамбульской конвенции
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала президента Эдгарса Ринкевичса не утверждать закон о выходе из Стамбульской конвенции и вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.
Об этом Силиня написала на платформе Bluesky, сообщает "Европейская правда".
В своей заметке премьер также поделилась ссылкой на инициативу на портале manabalss.lv, где собираются подписи с призывом к президенту не подписывать закон о выходе из Стамбульской конвенции.
"Я призвала президента требовать повторного рассмотрения в парламенте закона о выходе Латвии из Стамбульской конвенции", – подчеркнула она.
На прошлой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Теперь президент Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.
В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.
Тем временем ряд неправительственных организаций обратился к президенту с призывом не утверждать принятый Сеймом закон о выходе из Стамбульской конвенции.
Кроме того, 6 ноября на Домской площади в Риге состоится протест против принятого Сеймом закона.