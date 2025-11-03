Президент Латвії повернув у парламент закон про вихід зі Стамбульської конвенції

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс у понеділок повернув до Сейму без підпису закон про вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

У короткому повідомленні Рінкевичс сказав, що на підставі своїх конституційних повноважень просить "провести повторний розгляд законопроєкту "Про вихід з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством у сім'ї".

Минулого тижня Сейм Латвії прийняв законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція.

Низка неурядових організацій звернулась до президента із закликом не затверджувати ухвалений Сеймом закон. Доєдналась до цих закликів і премʼєрка Евіка Сіліня.

У разі повторного схвалення закону в латвійському Сеймі Латвія стане першою країною-членом Європейського Союзу, яка вийде зі Стамбульської конвенції.