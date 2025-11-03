Президент Латвии вернул в парламент закон о выходе из Стамбульской конвенции

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс в понедельник вернул в Сейм без подписи закон о выходе страны из Стамбульской конвенции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

В кратком сообщении Ринкевичс сказал, что на основании своих конституционных полномочий просит "провести повторное рассмотрение законопроекта "О выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье".

На прошлой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция.

Ряд неправительственных организаций обратился к президенту с призывом не утверждать принятый Сеймом закон. Присоединилась к этим призывам и премьер Эвика Силиня.

В случае повторного одобрения закона в латвийском Сейме Латвия станет первой страной-членом Европейского Союза, которая выйдет из Стамбульской конвенции.