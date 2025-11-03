Укр Рус Eng

В Германии расследуют поджог автомобиля топ-представителя ультраправой "АдГ"

фото
Новости — Понедельник, 3 ноября 2025, 18:08 — Мария Емец

В Германии при подозрительных обстоятельствах сгорел автомобиль одного из топ-политиков ультраправой "Альтернативы для Германии", случай расследуется как умышленный поджог.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в 3:20 ночи в Гамбурге возле дома Бернда Баумана – парламентского секретаря "АдГ" в Бундестаге. Автомобиль Баумана сгорел дотла, как и еще два припаркованных рядом. Еще одно авто существенно повреждено.

Photo: Marco Zitzow
Photo: Marco Zitzow

В пресс-службе Баумана сообщили, что его разбудил звонок от службы безопасности.

В полиции расследуют случай как поджог. Предполагают, что злоумышленники подожгли один автомобиль, а от него огонь распространился на другие.

Bild
Bild

Как отмечает BILD, политику в последнее время регулярно поступали угрозы, распространялась информация о месте его проживания, в квартале размещали агитки против него.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей, а ее солидер Алис Вайдель впервые вошла в список десяти самых популярных политиков Германии.

В Польше недавно на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии Туска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
Реклама: