В Германии расследуют поджог автомобиля топ-представителя ультраправой "АдГ"
Понедельник, 3 ноября 2025, 18:08
В Германии при подозрительных обстоятельствах сгорел автомобиль одного из топ-политиков ультраправой "Альтернативы для Германии", случай расследуется как умышленный поджог.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в 3:20 ночи в Гамбурге возле дома Бернда Баумана – парламентского секретаря "АдГ" в Бундестаге. Автомобиль Баумана сгорел дотла, как и еще два припаркованных рядом. Еще одно авто существенно повреждено.
В пресс-службе Баумана сообщили, что его разбудил звонок от службы безопасности.
В полиции расследуют случай как поджог. Предполагают, что злоумышленники подожгли один автомобиль, а от него огонь распространился на другие.
Как отмечает BILD, политику в последнее время регулярно поступали угрозы, распространялась информация о месте его проживания, в квартале размещали агитки против него.
Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей, а ее солидер Алис Вайдель впервые вошла в список десяти самых популярных политиков Германии.
В Польше недавно на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии Туска.