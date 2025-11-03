Во Франции требуют объяснений от платформы Shein из-за продажи секс-кукол в образе детей

Во Франции требуют объяснений от платформы онлайн-торговли Shein после того, как в каталоге обнаружили секс-кукол в образе малолетних детей, и даже допустили ее запрет.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Докладчик комиссии по контролю за импортируемой во Францию продукцией в составе парламентского комитета по устойчивому развитию заявил, что от представителей платформы Shein требуют в течение следующих 15 дней предоставить депутатам объяснения после скандала с продажей на платформе секс-кукол с детской внешностью.

Он заявил, что на этом заседании депутаты хотят "получить четкие ответы относительно прозрачности цепочек поставок Shein, ее процедуры внутреннего контроля и меры по исправлению ситуации, которые были приняты после этого особенно вопиющего инцидента".

Министр экономики Ролан Лескюр заявил, что если подобное повторится, Shein может оказаться под запретом.

"Закон в этом вопросе очень четкий: если происходят неоднократные прецеденты, или запрещенный товар не убирают из продажи в течение 24 часов – правительство может потребовать этого", – сказал он.

Министр добавил, что по делу уже инициировано расследование.

Shein давно критиковали во Франции за "быструю моду" и товары сомнительного качества. Последний скандал набрал обороты в выходные – после того, как на платформе заметили секс-куклы в образе малолетних девочек.

Случай получил особую огласку еще и потому, что 4 ноября Shein должна открыть в Париже первый физический магазин в торговом центре BHV.

Ранее Shein уже получила во Франции штраф в 150 миллионов евро за неправомерное использование файлов cookie.

В Италии платформу Shein оштрафовали на миллион евро за введение покупателей в заблуждение относительно влияния его продукции на окружающую среду.