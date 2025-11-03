У Чехії оголосили попередній вирок чоловіку, який напав на Бабіша під час кампанії

Суд у місті Фридек-Містек на сході Чехії у понеділок призначив попереднє умовне покарання літньому чоловікові, який ударив милицею лідера партії ANO Андрея Бабіша на передвиборчому мітингу 1 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі Чеському телебаченню повідомив прокуроп у справі Мірослав Ногол.

За словами Ногола, пенсіонеру, який напав на Бабіша, "було призначено умовне покарання у вигляді позбавлення волі на дванадцять місяців, виконання якого було відстрочено на випробувальний термін у два роки".

Він додав, що подав апеляцію на рішення суду, оскільки прокуратура просила присудити не лише умовне покарання, а й штраф.

Справа розглядалася в спрощеному порядку – тобто без слухання перед громадськістю, коли суд ухвалює рішення у закритому режимі. Оскільки прокурор подав апеляцію, відбудуться повноцінні слухання.

Нагадаємо, інцидент стався 1 вересня. Обвинувачений підійшов до Бабіша в той момент, коли політик розмовляв з людьми, і вдарив його милицею один раз по голові та спині.

Голова руху ANO був поранений і отримав медичну допомогу в лікарні, а також був змушений призупинити кампанію на кілька днів.