В Чехии вынесли предварительный приговор мужчине, напавшему на Бабиша во время кампании

Суд в городе Фридек-Мистек на востоке Чехии в понедельник назначил предварительное условное наказание пожилому мужчине, который ударил костылью лидера партии ANO Андрея Бабиша на предвыборном митинге 1 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Чешскому телевидению сообщил прокурор по делу Мирослав Ногол.

По словам Ногола, пенсионеру, напавшему на Бабиша, "было назначено условное наказание в виде лишения свободы на двенадцать месяцев, исполнение которого было отсрочено на испытательный срок в два года".

Он добавил, что подал апелляцию на решение суда, поскольку прокуратура просила присудить не только условное наказание, но и штраф.

Дело рассматривалось в упрощенном порядке – то есть без слушания перед общественностью, когда суд принимает решение в закрытом режиме. Поскольку прокурор подал апелляцию, состоятся полноценные слушания.

Напомним, инцидент произошел 1 сентября. Обвиняемый подошел к Бабишу в тот момент, когда политик разговаривал с людьми, и ударил его костылем один раз по голове и спине.

Глава движения ANO был ранен и получил медицинскую помощь в больнице, а также был вынужден приостановить кампанию на несколько дней.