Швеція припиняє частину допомоги Сербії через рух "у неправильному напрямку"

Уряд Швеції вирішив переглянути програму підтримки Сербії, припинивши частину фінансування для державних установ на тлі проблем з корупцією та верховенством права.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у шведському уряді в понеділок.

Згідно з рішенням, частина підтримки державним органам Сербії з боку Швеції буде припинена, натомість більший пріоритет віддадуть програмаи зміцнення громадянського суспільства.

У шведському уряді вказали, що тривалий час помітили недостатню готовність сербського уряду до реформ – "зокрема, роботи з дотримання принципів правової держави, боротьби з корупцією та захисту основних свобод і прав, таких як свобода слова та ЗМІ".

"Розвиток Сербії пішов у неправильному напрямку. Це стосується як зростання корупції, так і недотримання принципів правової держави", – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

У жовтні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій рішуче засуджує політичну поляризацію та державні репресії в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді.

