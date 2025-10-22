Європарламент розкритикував репресії у Сербії і закликав долучитись до санкцій проти РФ

У резолюції, ухваленій у середу, Європейський парламент рішуче засуджує триваючу політичну поляризацію та державні репресії в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

Євродепутати вимагають всебічного і прозорого судового розгляду для притягнення до відповідальності винних в обваленні вокзалу в Новому Саді.

Підтримуючи право сербських студентів і громадян на мирний протест, парламент закликає до підзвітності та демократичних реформ у країні.

Євродепутати глибоко стурбовані напруженим і поляризованим кліматом, що підживлюється мовою ненависті, антиєвропейською і проросійською пропагандою, а також наклепницькими кампаніями, що поширюються підконтрольними уряду ЗМІ та чиновниками.

Депутати Європарламенту стверджують, що представники уряду продемонстрували грубу нездатність визнати і примиритися з минулим Сербії.

Зокрема, засуджуючи незаконну тактику стеження, включаючи використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus, а також застосування акустичних пристроїв дальнього радіуса дії і сльозогінного газу проти цивільного населення, депутати Європарламенту заявляють, що сербське керівництво несе політичну відповідальність за ескалацію репресій, нормалізацію насильства і ослаблення демократії в країні.

Закликаючи до термінового і неупередженого розслідування ймовірних зловживань проти протестувальників, депутати Європарламенту також рішуче засуджують незаконні арешти і висилку громадян ЄС, які виступали з заявами на підтримку протестувальників-студентів.

Парламент підкреслює свою тверду прихильність перспективам членства Сербії в ЄС за умови досягнення вимірюваного прогресу в дотриманні демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності до Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС і санкцій проти Росії.

Депутати Європарламенту закликають високопосадовців ЄС утримуватися від необґрунтованих заяв, що вихваляють процеси реформ у Сербії, і вітають "новий тон" президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час її нещодавнього візиту до Сербії, "який викликає більше довіри щодо глибоких проблем Сербії та її негативного досвіду у проведенні фундаментальних реформ".

Резолюція підтримує якнайшвидше розгортання місії ЄС зі встановлення фактів у Сербії за участю Європейського парламенту для оцінки ситуації на місці, включаючи стан демократії, протести, що тривають, і репресії проти їхніх учасників.

Резолюція була прийнята 457 голосами "за", 103 – "проти" і 72 – "утрималися".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

На початку осені сербський президент Александар Вучич на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним поскаржився на те, що через розв’язану РФ війну проти України Сербія "перебуває у складній ситуації".

Влітку сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.