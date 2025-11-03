Швеция прекращает часть помощи Сербии из-за движения "в неправильном направлении"

Правительство Швеции решило пересмотреть программу поддержки Сербии, прекратив часть финансирования для государственных учреждений на фоне проблем с коррупцией и верховенством права.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в шведском правительстве в понедельник.

Согласно решению, часть поддержки государственным органам Сербии со стороны Швеции будет прекращена, зато больший приоритет будет отдан программам укрепления гражданского общества.

В шведском правительстве указали, что в течение длительного времени замечали недостаточную готовность сербского правительства к реформам – "в частности, работы по соблюдению принципов правового государства, борьбе с коррупцией и защите основных свобод и прав, таких как свобода слова и СМИ".

"Развитие Сербии пошло в неправильном направлении. Это касается как роста коррупции, так и несоблюдения принципов правового государства", – сказал министр международного развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

В октябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой решительно осуждает политическую поляризацию и государственные репрессии в Сербии через год после трагедии в Новом Саде.

Читайте также: Сербию пугают революцией: как президент Вучич постепенно теряет власть.