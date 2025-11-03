СМИ: МИД Италии вызвал посла РФ после того, как Захарова высмеяла обвал башни в Риме

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла для выговора после заявлений пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой об обрушении части средневековой башни Конти в центре Рима.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Захарова ранее связала инцидент с поддержкой Италией Украины, заявив, что "пока правительство Италии будет продолжать тратить деньги налогоплательщиков на войну, страна – от экономики до ее башен – придет в упадок".

В итальянском МИД резко отреагировали на эти слова, назвав их "грязными и тревожными" и заявив, что они "подтверждают бездну вульгарности, в которую погрузилось российское руководство".

"Никто в Италии, абсолютно никто, никогда не подумает радоваться, спекулировать на инциденте, трагедии, в которой мы, итальянский народ, все еще находимся. Италия всегда и в любом случае будет выражать солидарность и дружбу самым слабым, тем, кто находится в затруднительном положении, тем, кто подвергается нападениям. Вот почему мы поддерживаем украинский народ", – заявили собеседники агентства в МИД.

Поэтому, по словам источников, российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел Италии для официального выговора.

