В Швейцарии резко возросло количество 18-22-летних украинцев, просящих о защите

С начала сентября, когда Украина разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, в Швейцарии резко возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной категории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда для украинцев в возрасте от 18 до 22 лет количество заявлений о предоставлении защиты от этой категории возросло по всей Европе.

Если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали только три заявления от мужчин из Украины 18-22 лет, в последующие недели их количество выросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.

По данным SEM, увеличение количества заявлений на получение статуса защиты S, зарегистрированных в Швейцарии с сентября, главным образом связано с увеличением количества заявлений от представителей этой группы. Сейчас они составляют около 30% всех заявлений.

Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет прошел.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Пограничная служба Польши после этого зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1000 в середине сентября. В октябре эти показатели выросли еще больше: в последнее время они составляли от 1400 до почти 1800 в неделю.