Головний суперник Орбана каже, що тому брехали про популярність влади

Лідер найбільшої угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр стверджує, що оточення премʼєра Угорщини Віктора Орбана донедавна приховувало від нього справжні рейтинги партій влади та опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі угорського телеканалу ATV.

За словами Мадяра, деякий час від Орбана "приховували реальні дані" про популярність його партії "Фідес" і опозиційної "Тиси".

"Нам також відомо від джерел, що (міністр будівництва Угорщини і соратник Орбана. – Ред.) Янош Лазар зрозумів, що прем'єр-міністру надають нереальні дані опитувань громадської думки", – сказав політик.

"Зараз провели велике опитування 5000 осіб, яке показало, що "Тиса" лідирує з перевагою в 10-11 пунктів. Ці дані були передані угорському прем'єр-міністру, який усвідомив, що за справедливих умов він не зможе виграти ці вибори", – додав він.

Угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана "Фідес" може втратити більшість.

