Главный соперник Орбана говорит, что премьеру Венгрии лгали о популярности власти

Лидер крупнейшей венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр утверждает, что окружение премьера Венгрии Виктора Орбана до недавнего времени скрывало от него реальные рейтинги партий власти и оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире венгерского телеканала ATV.

По словам Мадяра, некоторое время от Орбана "скрывали реальные данные" о популярности его партии „Фидес" и оппозиционной "Тисы".

"Нам также известно из источников, что (министр строительства Венгрии и соратник Орбана. – Ред.) Янош Лазар понял, что премьер-министру предоставляют нереальные данные опросов общественного мнения", – сказал политик.

"Сейчас провели большой опрос 5000 человек, который показал, что „Тиса" лидирует с преимуществом в 10-11 пунктов. Эти данные были переданы венгерскому премьер-министру, который осознал, что при справедливых условиях он не сможет выиграть эти выборы", – добавил он.

Венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана "Фидес" может потерять большинство.

