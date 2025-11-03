В Германию после усиления пограничного контроля не пустили более 18,5 тысяч человек

С тех пор, как правительство Германии в мае распорядилось усилить пограничный контроль, въезд в страну запретили 18 598 людям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Федеральной полиции Германии, с 8 мая до конца октября зафиксировано 25 318 случаев попыток несанкционированного въезда в страну. Большинство нелегалов отправили обратно или депортировали на границе.

Из тех, кого отказались пустить в Германию, около 1000 человек прибыли из стран, которые Берлин классифицирует как безопасные, поэтому им не разрешили претендовать на убежище. Еще 909 людям был запрещен повторный въезд в Германию.

Кроме того, немецкие правоохранители задержали 868 контрабандистов и 4589 человек, на которых были выписаны ордера на арест.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Сообщалось, что количество первичных заявлений на предоставление убежища в Германии в октябре уменьшилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.